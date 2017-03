Què tardaran a desaparèixer les 4 plaques franquistes que l'Ajuntament de Lleida no ha pogut retirar?

Última actualització Dissabte, 18 de març de 2017 05:00 h

La Paeria retira 269 plaques menys 4 que els veïns s'hi han negat

La Paeria ha anunciat que ha retirat fins a 269 plaques del Ministeri de l'Habitatge franquista de la ciutat però que n'ha hagut de deixar 4 al seu lloc per voluntat dels veïns. Segons l'Ajuntament, 66 elements que constaven al cens del Memorial Democràtic ja no existien. La pregunta, ara, és obligada: què tardaran a desaparèixer aquestes 4 plaques?

Malauradament, encara queden alguns franquistes recalcitrants per terres catalanes. Almenys, a Lleida, se n'han localitzat 4. Són els veïns que s'han negat al fet que els operaris de l'Ajuntament de Lleida els retirés la placa franquista del Ministerio de la Vivienda.

A la cerca i captura de 6 plaques

Fonts municipals detallen en un comunicat que n'hi ha hagut quatre que s'han mantingut per voluntat dels veïns propietaris dels immobles i 66 elements que constaven al cens del Memorial Democràtic ja no existien. Segons aquest cens, a Lleida ciutat hi havia 341 plaques amb el jou i les fletxes falangistes. En dos casos no ha estat possible treure-les per diferents raons tècniques. L'Ajuntament de Lleida considera que, amb aquesta acció, "aquests elements han estat retirats definitivament de la via pública".

És possible que aquestes 6 plaques, les quatre que els veïns no han deixat treure i les 2 de difícil accés, tinguin els dies comptats per part de la ciutadania que segur que se les empescarà per a retirar-les. S'accepten apostes!

