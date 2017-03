Espanya segueix sense seduir els seus propis ciutadans

18 de març de 2017, 15.46 h

Normal que la gent foti el camp, espanya no fot res per crèxier economicament, no crea llocs de treball, no ofereix establitat i el pitjor, margnia el que te estudis superiors, només volen idiotes com l'aragonessis.



Ara segur que el tros d'orangutà amb neurona reptilinia dirà:



"queridos nazis, sois unos mentirosos y unos manipuladores nazis borregos de Mas y los Pujoles, hahahahahahahahahaha" by aragonesis gilipollensis, oi cabró fill de marrana?