Guerra de galls a la confluència d'esquerres: Nuet contradiu Fachin

EUiA assegura que es compleixen "totes les condicions" que Podemos demana per a la confluència

ACN Barcelona .- El coordinador general d'Esquerra Unida i Alternativa, Joan Josep Nuet, ha assegurat aquest dissabte que "totes les condicions que ha demanat Podemos" per confluir en el nou espai polític "es compleixen", i que per tant, "ara és el moment que respongui, que digui que sí a confluir, que està d'acord". "Els aspectes que li preocupaven es compleixen", ha afirmat Nuet en un comunicat, on ha detallat que "tots els inscrits de Podemos poden participar a les votacions, la proposta conté llistes obertes i el codi ètic és una bandera i quedarà rubricat a l'assemblea del 8 d'abril".

"Després de les converses que hem estat tenint ja hi ha les condicions", ha insistit Nuet en el marc del Consell Nacional d'EUiA que avui s'ha reunit per tractar el procés de construcció del nou subjecte polític. El coordinador general de la formació ha admès que "potser no en tot moment hem sabut llegir o entendre" les preocupacions de tots els actors que treballen per confluir, però ha manifestat que "ara s'entenen perfectament". "Podemos ja té sobre la taula respostes a totes les seves preguntes", ha sentenciat.

Nuet ha defensat que "per derrotar la dreta i guanyar l'hegemonia en el procés a Catalunya" cal que aquest nou subjecte polític neixi amb tots els seus components -EUiA, ICV, Barcelona En Comú i Podemos-, i que l'entesa s'ha de fer "ara", perquè "és important començar amb força des de l'inici i no posposar qualsevol entesa a pactes i debats posteriors".

"Esperem que en els propers dies Podemos doni una resposta positiva", ha dit Nuet, que ha expressat el seu desig perquè "el 8 d'abril sigui una festa amb la participació de la militància de totes les organitzacions i de molta gent independent que no és de cap partit i que per primera vegada donarà un pas important per fer política".

