[Vídeo] Entrevisten Romeva a la televisió d'Eslovènia i el presentador sorprèn amb un excel·lent català

ACN Barcelona .- La televisió pública eslovena RTVSLO ha entrevistat aquest divendres el conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, i ho ha fet en llengua catalana i en horari de màxima audiència. Romeva, de viatge oficial a Eslovènia, ja va alertar divendres en una conferència que Europa també es juga el seu futur a Catalunya perquè "no pot tancar els ulls a la democràcia" i durant aquesta entrevista televisada el conseller ha insistit en el discurs europeista i ha augurat que tant la UE com els països membres hauran d'acceptar de manera comprensiva el resultat del referèndum que es faci a Catalunya. En el cas de l'estat espanyol, Romeva assegura que s'equivoca si pretén "intimidar" el Govern a través dels jutges: "Per la via judicial no trobarem la solució".