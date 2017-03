El PDeCAT començarà la campanya a favor del 'sí' el 25 de març

Última actualització Dissabte, 18 de març de 2017 17:55 h

El PDeCAT començarà una campanya a favor del 'sí' el 25 de març amb un acte de suport a Mas, Rigau, Homs i Ortega després de la sentència del TSJC i que la fiscalia hagi recorregut per ampliar la condemna per delicte de prevaricació (només van ser condemnats per desobeir). Marta Pascal ha fet una crida per captar als indecisos i reivindicat el PDeCAT com a "pal de paller" del procés.



Puigdemont, defensa la "via catalana" com la "via correcta"



El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha defensat la "via Catalana" com la "via correcta" per "defensar i exercir la sobirania" i per arribar a la independència. Ho ha dit en la seva intervenció en el Consell Nacional de PDeCAT, on el president de la formació i expresident del Govern, Artur Mas, ha subratllat que "el nostre és un procés i un pols completament democràtic i de tarannà completament pacífic, que no vol dir claudicant", ha assenyalat. L'endemà que ETA hagi anunciat que entrega les armes, Mas ha ironitzat sobre la petició "d'altura de mires" que govern i dels partits del País Basc. "És com demanar als peixos que visquin fora de l'aigua", ha apuntat.

ACN Barcelona .- El Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) donarà el pròxim 25 de març el tret de sortida a una campanya a favor del "sí' al referèndum. Serà amb un gran acte de suport a Mas, Rigau, Homs i Ortega per la seva implicació a la consulta del 9-N del 2014. Pel que fa a la campanya, la coordinadora nacional de la formació, Marta Pascal, ha explicat que serà de caràcter proper al ciutadà, on no hi faltaran les carpes informatives i el "porta a porta". En la seva intervenció al Consell Nacional, Pascal ha afirmat que a Catalunya encara hi ha "gent indecisa" i ha apel•lat a la "maduresa" del PDeCAT com a eina per "poder-los convèncer". En aquest sentit, ha reivindicat la formació com a "pal de paller del sobiranisme".