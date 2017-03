Demà al directe!cat expliquem qui és el màxim absent al cas Pretòria

Última actualització Diumenge, 19 de març de 2017 05:00 h

Es tracta del màxim comissionista amb factures que sumen més d'un milió d'euros

Existeix a la societat catalana un debat sobre com s'està cobrint el cas Pretòria als mitjans catalans, que sovint no parlen o "s'obliden' de citar el PSC com el partit esquitxat per tot aquell afer ara als jutjats. Fins i tot, Toni Soler feia aquest tuit: "Ara igual dic una tonteria, però a mi em sonava que el tal Narcís Serra era d'un partit". Però també hi ha un gran absent, i no només en el debat, sinó en el mateix judici. Una persona que hauria estat el màxim comissionista del cas i no és Catalunya Caixa, tampoc.

Parlem d'un gran absent al judici del cas Pretòria que demà revelarem. Al sumari apareix com a beneficiari d'una quantitat superior a la de Prenafeta i Macià Alavedra.

La pregunta clau és: Per què l'Audiència no ha cridat a declarar en el judici sobre els presumptes delictes de suborn, corrupció urbanística i blanqueig de diners a un home que apareix en el sumari en cinc factures que sumen més d'un milió d'euros? A més, anys enrere, també va aconseguir eludir la justícia per un altre cas de finançament il·legal d'un partit polític del qual en va formar part.

Demà, tots els detalls... i el nom i cognoms.