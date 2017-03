Ada Colau usa l'embaràs per no donar la cara al Saló de l'Ensenyament?

Última actualització Dissabte, 18 de març de 2017 19:35 h

Diu que no hi anirà pel seu avançat estat de gestació però avui ha participat a l'acte de confluències del seu nou partit

Compaginar vida laboral amb un embaràs és complicat sobretot quan l'estat de gestació és avançat. És comprensible, doncs, que qualsevol dona que es trobi en cinta hagi de delegar responsabilitats a la feina, no es posa en dubte. És per aquest motiu que l'alcaldessa de Barcelona ha demanat no assistir a la inauguració del Saló de l'Ensenyament, carregat de polèmica per la presència dels militars. En canvi, avui ha participat sense problemes en un acte del nou partit que està preparant.

Un ús intencionat de l'embaràs?

Avui diumenge Ada Colau ha participat una bona estona durant el matí en l'acte d'Un País en Comú a les Cotxeres de Sants. L'alcaldessa hi ha assistit sense problemes i fins i tot ha elaborat un discurs. Era necessària la seva presència per calmar els ànims entre els comuns per les baralles internes i la pugna de poder de Podemos de la mà d'Albano Dante Fachín. A l'acte s'ha pogut veure Colau sense cap problema especial.

S'esborra del Saló de l'Ensenyament

Tot i l'acte d'avui, Ada Colau ja s'ha esborrat de la presentació del Saló de l'Ensenyament de Barcelona dimecres que ve. Els consellers d'Educació i Empresa seran els encarregats d'inaugurar-lo però no hi assistirà l'alcaldessa "pel seu avançat estat de gestació". En el seu lloc aniran la tinenta d'alcalde Laia Ortiz i el comissionat d'Educació del govern municipal Miquel Àngel Essomba.

Cal recordar la polèmica que ha esquitxat directament la seva gestió, ja que els militars han augmentat la seva presència al Saló just quan Colau, l'any passat, en el discurs inaugural va mostrar el seu rebuig i desacord amb la presència militar a espais educatius en referència a una resolució municipal aprovada amb anterioritat.

Tres vegades més militars





Una agenda més buida de la realitat



L'agenda oficial d'Ada Colau, La Fira ignora els clams de l'any passat de la conselleria d'Ensenyament de la Generalitat, el Parlament i el plenari del consistori barceloní, si no que actua en sentit contrari. El Saló d'Ensenyament que se celebrarà del 22 al 26 de març tindrà un estand dels militars que triplicarà la superfície del de 2016, segons va assegurar el regidor de la CUP Josep Garganté.L'agenda oficial d'Ada Colau, que es pot consultar en aquest enllaç , es preveu molt buida per la setmana del 20 al 26 de març. Tot i això, l'acte que ha realitzat avui no hi apareix, per tant, no és fiable.

