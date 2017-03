Què hi fa Junqueras a la portada de l'ABC rodejat d'espanyolistes?

Última actualització Diumenge, 19 de març de 2017 11:05 h

La caverna usa el republicà per justificar la transversalitat del catolicisme practicant

El diari ABC ha fet una portada al més pur estil El Jueves, però que pretén ser del tot seriosa. Enumera un seguit de noms, amb les fotografies corresponents, de personalitats de l'Estat que van a missa i no se n'amaguen. L'article pretén deslegitimar el fort moviment laic que professa Podemos. I, allà entre tants espanyolistes, hi apareix Oriol Junqueras.

La presència d'Oriol Junqueras a la portada de l'ABC rodejat d'espanyolistes ha servit al diari de la caverna per poder titular: "personalidades de todos los àmbitos dan la cara en ABC por los 10 millones de cudadanos que van a misa".

Aquest "de todos los àmbitos" seria fals si el republicà no aparegués a la portada. Perquè, tret d'ell, la resta són personatges ubicats a la dreta més conservadora. La majoria són polítics del PP, però també hi ha una de Ciudadanos, hi surt Bertín Osborne o la filla de la Presley o el torero El Juli. Ningú de l'esquerra. El titular, doncs, podria haver estat: "personalidades de todos los ambitos de la derecha" però hagués perdut l'argumentació per atacar a Podemos.

Les diferencies del catolicisme espanyol i català

A diferència d'Espanya, a Catalunya els moviments democristians es van alinear, generalment, amb l'esquerra, convertint-se així amb un aliat importantíssim en la lluita dels moviments populars contra el franquisme. Els valors democristians de l'església catalana van permetre que les reunions clandestines contra el règim es duguessin a terme als temples, així com les impressions d'algunes revistes revolucionàries. No cal dir que a les acaballes del franquisme, fets com la Caputxinada o la manifestació de capellans per la Via Laietana de Barcelona (totes dues accions van acabar amb l'actuació violenta i la repressió de la policia franquista) van forjar el compromís polític i social de l'església catalana contra el franquisme. El Concili Vaticà II, que va acabar en la seva quarta sessió l'any 1965, va accentuar el tarannà dels clergues catalans cap a l'obertura i la defensa de les llibertats.

Tanmateix, a Espanya, el catolicisme ha anat extremadament lligat als moviments de dretes conservadors i franquistes. Una prova és el llast que arrossega l'església catòlica espanyola amb declaracions dels seus bisbes pròpies del segle passat sobre temàtiques com l'avortament, el col·lectiu LGTBI o l'ús de mètodes anticonceptius o la concepció de la família tradicional.

