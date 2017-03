L'estratagema de l'unionisme per no mostrar el seu poc poder de convocatòria fracassa

Última actualització Diumenge, 19 de març de 2017 13:00 h

Avui es manifestaven a Barcelona i totes les fotos estan preses d'un mateix angle

Societat Civil Catalana ha convocat per aquest diumenge al matí una manifestació que a combregat alguns centenars de persones. La convocatòria, amb el suport de Ciudadanos i del PP, no ha tingut el seguiment esperat i des de les entitats unionistes han fet mans i mànigues per mostrar una primera fila plena (en un carrer estret prop de plaça Sant Jaume) i aparentar un èxit que no ha existit.

Una manifestació impulsada per l’entitat Societat Civil Catalana recorre aquest diumenge el centre de Barcelona sota el lema ‘Aturem el cop separatista. Per la democràcia, la llibertat i la convivència’. Amb sortida de la plaça d’Urquinaona i arribada a la plaça de Sant Jaume –davant del Palau de la Generalitat-, la mobilització unionista carrega contra un procés sobiranista que “posa en risc la pau social” i que planteja “un escenari de conflicte per la declaració unilateral d’independència”. Banderes espanyoles, catalanes, càntics de ‘Catalunya és Espanya’ i pancartes amb lemes com ‘Aturem el cop’, ‘No al cop baix’, ‘Cop ruïnós no’ o ‘No a la independència, sí a la convivència’ inunden el trajecte de poc més d’un quilòmetre de recorregut, que ha obligat a tallar la Via Laietana. PP i C’s s’han sumat a la manifestació amb la presència destacada del líder popular a l’Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, i del portaveu de C’s al Parlament, Carlos Carrizosa, respectivament.



Fracàs de convocatòria



Malgrat que tant PP com Ciudadanos hi han don3at suport, la manifestació no ocupava més de 500 metres de llarg a la Via Laietana. Tot i això, les fotografies i vídeos que ha penjat Societat Civil Catalana només mostraven el frontal de la manifestació evitant cap imatge més aèria o amb una perspectiva més àmplia.



L'ajuntament ha xifrat la participació en 6.500 persones.