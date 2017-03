Albiol usa vilment el Joventut de Badalona per fer-se autobombo

L'acció d'Albiol es produeix just un dia després que l'Ajuntament de Badalona hagi garantit la viabilitat de la Penya amb la compra de la instal·lació esportiva de Mas Ram. El consistori entrarà al consell d'administració del club per "supervisar" la gestió.

L'anunci, publicat al Diari de Badalona, que es reparteix gratuïtament, mostrava el popular amb un "perquè ens queden moltes victòries per celebrar" amb el logo del Club Joventut de Badalona (CJB) i totes les seves xarxes socials. En cap moment, cap referència al partit que milita, tot i usar els colors corporatius: el blanc i el blau cel.

El popular Xavier García-Albiol no afluixa i segueix la seva croada a Badalona. Avui ha aprofitat el derbi català de basquet entre la Penya i el Barça per a fer-se publicat, això sí, amagant el logo del PP.

