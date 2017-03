Última actualització Diumenge, 19 de març de 2017 17:45 h

El vicepresident acusa el PSC de posar-se al costat "d'aquells que no ens deixen votar"

ACN Badalona .- El president d'ERC i vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras ha assegurat aquest diumenge que "el Govern ho té tot preparat per tirar endavant el referèndum". Des de Badalona, on ha assistit al partit de bàsquet que ha enfrontat el Joventut i el Barça, Junqueras ha lamentat que el PSC "sempre decideix posar-se al costat d'aquells que no ens deixen votar, com és el cas del PP, i no pas al costat dels ciutadans de Catalunya que volen exercir el seu dret a vot".

El vicepresident s'ha referit així a la intervenció que ha fet avui durant el Consell Nacional del PSC el seu primer secretari, Miquel Iceta, que ha anunciat que demanaran al PSOE que interposi un recurs d'inconstitucionalitat contra els nous pressupostos de la Generalitat si "contemplen el referèndum il·legal".



"El PSC s'ha allunyat molt, molt i molt del que va ser la seva història i del que hauria de ser el seu futur", ha reflexionat en veu alta Oriol Junqueras.



Iceta desbocat



El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha anunciat aquest diumenge que els socialistes catalans demanaran "als companys del PSOE" que interposin un recurs d'inconstitucionalitat si els pressupostos de la Generalitat "contemplen el referèndum il·legal". En el consell nacional del partit, Iceta ha recordat el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre aquesta qüestió i ha avisat que "ha de desaparèixer del pressupost qualsevol menció al referèndum". "No deixarem d'advertir ni de combatre qualsevol il•legalitat" ha afegit. D'altra banda, el líder dels socialistes catalans ha remarcat la "neutralitat" del PSC en les primàries del PSOE tot i que ha defensat la "cohesió" i ha demanat que aquest procés no serveixi per "dividir" el partit.

