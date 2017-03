Última actualització Diumenge, 19 de març de 2017 19:10 h

Critica que alguns sectors diguin que el referèndum només és per votar la independència

ACN Barcelona .- El coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, ha denunciat aquest diumenge les "mentides" que els sectors contraris al referèndum expliquen per "intentar aturar la voluntat majoritària" dels catalans. En una conferència durant la segona jornada del IV Congrés 'Qüestions d'Estat', que organitza Òmnium Cultural, Elena ha criticat que aquests sectors diguin que el referèndum "només és per votar la independència" i el bategin com a "secessionista". Elena ho ha qualificat de "fals" i ha assegurat que amb això "només busquen allunyar els no independentistes del referèndum i això no ho permetrem".

El portaveu del PNR també ha desgranat altres "mentides" que segons ell difonen alguns sectors contraris al referèndum, com ara "dir que aquest procés és cosa de quatre eixelebrats quan la voluntat de votar uneix el 80% dels catalans i catalanes" i ha remarcat que el referèndum és legal i és possible, però no hi ha voluntat política de fer-lo".

Elena ha reivindicat la feina del Pacte Nacional pel Referèndum com una eina “útil” que ha de servir per "tendir ponts sòlids dins el catalanisme polític per garantir-ne la cohesió". En aquest sentit, ha advertit que venen "temps molt complexos' però demana que les diferències no serveixi per separar. "Tenim dret a votar i aquesta és una veritat que ha arribat per quedar-se i créixer", ha sentenciat.

Finalitza el IV Congrés 'Qüestions d'Estat' a Badalona

Més de 200 persones han participat durant dos dies en el congrés 'Qüestions d'Estat', organitzat per Òmnium Badalona-Barcelonès Nord, que s'ha celebrat al Museu de Badalona i on s'ha debatut amb conferències, ponències i taules rodones "el camí cap a la futura República catalana".

