Neus Munté acusa el PSC d’haver perdut el nord

Finsals Ous London del camp London del camp

20 de març de 2017, 13.20 h

EL PSC només té una cosa que no quadra, el nom, ni es C ni es S, lo demes tot correcte. Convertits amb refugi de botiflers, trepes, inadaptats i vividors

A Catalunya els partits sucursalistes amb noms que no corresponen a la seva acció política, si enganyen , o fan amb molt poca gent ja, a ningú se li escapa que tant el PP com EL PSC, NO treballen per Catalunya sinó per perpetuar l'ocupació castellana, i per tant no defensen els interessos dels catalans sinó els dels ocupants, aquesta ... Llegir més