[Àudio] Martí Anglada revela quins països “estan més disposats” a donar suport al referèndum

El delegat a França i Suïssa també destaca que els grans estats europeus no s'han mostrat contraris al plebiscit, sinó que de moment són neutrals

Guifré Jordan @enGuifre – El delegat de la Generalitat a França i Suïssa, Martí Anglada, ha revelat quins països europeus estan, segons ell, “més disposats a donar suport al referèndum” que s’ha compromès a convocar el govern Puigdemont. En una entrevista a la ràdio francòfona de Barcelona Equinox Radio, l’excorresponsal de TV3 ha afirmat que els estats de l’est d’Europa, del Bàltic, dels Balcans i d’Escandinàvia són els més receptius a l’hora d’acceptar el plebiscit. En aquest enllaç es pot recuperar l’entrevista (a partir del minut 3:27, els possibles suports internacionals).





L’entrevistador de l’emissora li ha preguntat si era cert que països com ara “Hongria, Bulgària, Eslovàquia i, sobretot, Àustria” donarien suport a la votació. La resposta d’Anglada ho ha confirmat i també n’ha afegit d’altres: “Els països escandinaus, els països recentment independents, que són alguns dels que vostè ha esmentat, aquesta multitud de països bàltics i dels Balcans són els més ben disposats –no dic que hagi de ser així necessàriament– a fer alguna cosa per fer possible el referèndum a Catalunya.Anglada, a més, diu que això no vol dir que la resta d’estats membres de la UE siguin contraris al referèndum: “França, Alemanya o Itàlia estan en silenci, cal subratllar-ho, cal fer apologia del silenci. Si hi ha una actitud hostil, es fa notar, el silenci comporta neutralitat”. Sobre Suïssa, el representant català al país helvètic diu que “hi ha moviments” i ha recordat el grup de diputats que van demanar al govern alpí el 2015 que s’oferís a mediar entre Catalunya i Espanya. L’executiu suís, segons Anglada, va respondre que es tracta d’un afer intern però que si Madrid i Barcelona hi estan d’acord, no tindrien inconvenients per fer-ho.