La dubtosa separació de poders espanyola arribarà a les Nacions Unides

Última actualització Dilluns, 20 de març de 2017 12:10 h

L'associació Drets insta un representant de l'ONU sobre independència de magistrats i advocats que es desplaci a Barcelona per veure la "crítica situació" de primera mà

Els posicionaments internacionals que posen en dubte la separació de poders a l’Estat espanyol s’han succeït en les últimes setmanes. El Consell d’Europa (que aplega 47 estats del Vell Continent), mitjançant la comissió de Venècia, qüestionava fa uns dies l’objectiu de la reforma del Tribunal Constitucional. Una reacció que arribava gairebé en paral·lel amb la de la Fundació Adenauer, vinculada al partit d’Angela Merkel, que apostava per la via política i no la judicial per encarar el conflicte entre Catalunya i Espanya. Tot, abans que es conegués la sentència del judici del 9N, que va desfermar encara més reaccions perplexes amb l’actitud del govern Rajoy. Ara, l’associació Drets s’ha fixat un nou objectiu: l’ONU.

L'associació de juristes s’ha volgut sumar des de Catalunya a la iniciativa de les organitzacions espanyoles ‘Jueces para la Democracia’ i ‘Rights International Spain’, que fa poques setmanes van formular una petició al relator especial sobre la independència de magistrats i advocats de l’Alt Comissionat de Drets Humans de l’ONU, Diego García-Sayán, perquè visiti l’estat espanyol i comprovi “la greu situació que pateix el poder judicial”. Per a Drets, la justícia espanyola està sota ingerència política permanent, no es respecta la separació de poders i en el cas català es vulneren els drets fonamentals dels ciutadans a l’hora d’acudir a la justícia, “ja que degut a la situació política a Catalunya, s’usa un doble estàndard en funció de les idees de les persones jutjades”.De fet, l’entitat demana al relator de l’ONU que -en la seva visita oficial a l’Estat- inclogui també una visita a Barcelona per poder conèixer de primera mà “la crítica situació” que pateix la independència judicial a causa del procés democràtic que viu el país. Juntament amb la petició de visita, Drets ha fet arribar a “l’Informe sobre la situació política i la violació dels drets fonamentals a Catalunya”, que aquest mes de març van presentar 12 entitats catalanes: l’Associació Catalana per la Defensa dels Drets Humans, el CIEMEN, la Fundació Catalunya, la Fundació Congrés de Cultura Catalana, la Fundació Societat i Cultura, el PEN Club, l’ICEC (International Comission of European Citizens), l’ANC, el FOCIR (Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes), Sobirania i Justícia i la Plataforma pel Dret a Decidir, a més de Drets.