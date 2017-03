L'enquesta interna de CC.OO demostra que les bases aposten per la independència

Última actualització Dilluns, 20 de març de 2017 16:25 h

CC.OO s'allunya d'ICV i PSC, les dues forces que historicament havien representat més els interessos del sindicat van perdent força i afinitat entre els afiliats. Segons l'estudi elaborat per CC.OO, el 91% dels enquestats mostren afinitat amb formacions polítiques d'esquerres i situen Esquerra Republicana, amb un 24,8% com el partit amb el qual més s'identifiquen. Podem, en segona posició (23,8%), ICV en tercera (19,8%) i el PSC en quarta amb només el 8,4%, constaten el canvi de tendència dins CC.OO que de mica en mica contempla la independència com la millor opció per a donar resposta als canvis socials i laborals necessaris perquè es respongui a les necessitats dels treballadors. Un exemple molt clar és l'evolució de l'afinitat envers els socialistes, ofegats ara pels escàndols del cas Pretòria, Narcís Serra i les irregularitats dins del Consell Comarcal del Barcelonès, han passat de tenir l'estima del 31,5% dels sindicalistes el 2008 al 8,9% actual.

L'independentisme es reforça contra el federalisme

L'enquesta també exposa que un 85,7% dels afiliats mostren afinitat amb els partits que formen part del Pacte Nacional pel Referèndum, un suport molt explícit al dret a decidir que a l'hora de valorar l'estatus polític de Catalunya es reparteix amb un 42,8% a favor d'un Estat dins d'una Espanya Federal contra un 40,3% que aposta per la independència. Només un 13,3% creu que cal mantenir el model autonòmic.

Les dones són més independentistes

Les dones, al contrari que els homes són lleugerament més independentistes que federalistes, el 42,1% de les sindicalistes votarà per una Catalunya independent mentre que el 40% ho faria pel federalisme. El federalisme s'incrementa amb l'edat i l'antiguitat afiliativa. Els i les pensionistes són més federalistes i menys independentistes que ocupats/des i aturats/des. L'independentisme s'incrementa amb el nivell d'estudis, de manera que en les respostes d'afiliats/des d'estudis superiors, és l'opció majoritària.