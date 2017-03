Poble Lliure (CUP) proposa crear Grups de Defensa contra el possible embat final de l’Estat

Última actualització Dilluns, 20 de març de 2017 17:25 h

El sector cupaire creu que a partir d'ara hi ha d'haver dues fases: la primera, per assegurar la victòria del referèndum, i la segona per assegurar que el nou estat funcioni

L’organització independentista Poble Lliure, que forma part del grup parlamentari de la CUP a la cambra catalana, es prepara pels mesos crítics del procés amb una crida a la unitat i a evitar traïcions entre els defensors de l’Estat propi. Un prec que ja posen en pràctica, ja que en el llibret ‘2017. Referèndum i República’ que han publicat no posen en dubte el full de ruta del govern Puigdemont. Ara sí, van més enllà i posen sobre la taula crear Grups de Defensa Territorials contra la repressió que pot arribar provinent de l’Estat en el futur més proper i com a protecció de la república catalana.

“Celebrar un referèndum només depèn de nosaltres”, apunta el document, que alhora afirma que el principal obstacle és l’Estat espanyol. En aquest sentit, acusa l’Estat de combinar la “repressió”, a través de la judicialització, amb la “guerra psicològica”. “Ens hem de conjurar per ser més forts que l’Estat i transmetre credibilitat i seguretat”, estableix. Poble Lliure defensa que una part essencial del camí a seguir és la mobilització permanent i concreta que ha de tenir dues fases: una primera per promoure el referèndum i el ‘sí’ i una segona per promoure el seu resultat.En aquest sentit, defensa que la mobilització ha de permetre guanyar el referèndum assolint una participació massiva i una victòria clara del ‘sí’. Continua assegurant que la mobilització prèvia, el suport institucional explícit, l’expectativa internacional i, sobretot, el caràcter vinculant, seran els principals factors que diferenciaran el referèndum de l’acció simbòlica i mobilitzadora del 9-N.L’endemà del referèndum reconeix que hi haurà una situació de “dualitat de poders” entre el nou poder català autoproclamat i l’estructura de poder de l’Estat i defensa que l’única via serà afirmar per mitjà de la mobilització “l’autoritat i la legitimitat del poder sorgit dels organismes representatius del poble català”. Afegeix que caldrà donar suport a la tasca institucional de controlar el que són les bases per al funcionament de la nova república com la recaptació de tributs, les cotitzacions de la seguretat social i l’“obediència” de les forces de seguretat, entre d’altres.Amb tot, puntualitza que per aconseguir el nivell de consciència, organització i mobilització òptim caldran instruments per mantenir i reforçar la sobirania. És en aquest sentit que proposa la creació dels Grups de Defensa de la República Catalana, que els defineix com “organitzacions territorials àmplies que vagin més enllà de les organitzacions avui existents”.