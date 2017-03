L'unionisme no sabrà digerir la Llei de Transitorietat Jurídica

Última actualització Dilluns, 20 de març de 2017 18:20 h

Iceta els acusa de posar un "ultimàtum" i el PSC que és una "enganyifa

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, acusa el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, de dir que volen un acord però que comencen "per incomplir la llei i desobeir el TC" i posar un "ultimàtum". Iceta ha respost que "el paper ho aguanta tot".

El secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, ha qualificat "d'enganyifa i impostura" l'article conjunt. Segons Illa, no és creïble un oferiment de diàleg d'aquells que comencen saltant-se la llei i acaben presentant un ultimàtum", en referència al fet que l'article demana un referèndum pactat però avisa que es farà encara que no hi hagi acord. D'altra banda, preguntat per si estan disposats a presentar amb Cs el recurs al Tribunal Constitucional (TC) contra els pressupostos, Illa ha assegurat que el PSOE té prou diputats per fer-ho sol.

Albiol interpreta que es vol "netejar la consciència"

El coordinador general del PPC, Xavier García Albiol, considera que l'article pretén ser "un acte per netejar la consciència". En aquest sentit el dirigent popular ha assegurat que Puigdemont i Junqueras són conscients que el referèndum no es durà a terme: "Firmaran el decret perquè forma part del relat i de la precampanya de les eleccions, és una escenificació". És a dir, "de convocar-lo són capaços, però no se celebrarà".

Albiol assegura que la via escocesa tampoc pot ser referent, ara que Escòcia demana un altre referèndum: "És la prova més clara que és un acte sense cap ni peus". En aquest context, el líder del PPC ha definit Junqueras com "el llest" per erigir-se en "dialogant" i veu, en canvi, Puigdemont "aïllat en una realitat virtual". "Demostra el gran negoci de CDC, que s'ha convertit en la marca blanca d'ERC", ha reblat.

C's veu el "reconeixement d'un fracàs"

El portaveu de C's al Parlament, Carlos Carrizosa, interpreta l'article com "el reconeixement d'un fracàs". Carrizosa considera que el Govern demana ara "sortir a crits del laberint", ja que veu que només pot oferir "la repetició del 9-N". "Sembla que estan més còmodes fent d'articulistes que no pas governant per als catalans", ha ironitzat el portaveu de C's al Parlament, que ha retret a Puigdemont i Junqueras la seva "manca de credibilitat". "Un va negar reunions amb Rajoy, l'altre va dir que faria la independència en 18 mesos. I ara tots dos reclamen una pantalla passada esgrimint l'argument del bloqueig", ha reflexionat en veu alta Carrizosa.