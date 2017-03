Implossiona el projecte d'Ada Colau

Última actualització Dilluns, 20 de març de 2017 19:15 h

El rebuig de Podem de formar part d'Un País en Comú provoca una situació de crispació insòlita

No han arribat a l'Assemblea Fundacional, i el projecte personalista d'Ada Colau sota el nom d'Un País en Comú ja ha rebut el primer gran revés d'un dels seus companys de viatge, Podem. La força lila liderada per Dante Fachin ha rebutjat seguir en la construcció d'aquest nou partit.

El 62,14% de les bases de Podem ha dit 'no' al projecte d'Ada Colau, malgrat l'abstenció del 90% dels inscrits en les votacions del cap de setmana passat, els podemites han decidit paralitzar la seva integració al nou partit. Una decisió que ha motivat una reacció airada de Barcelona en Comú que resumeix la jugada de Podem com una "estratègia negociadora" per a l'assemblea del 8 d'abril. Des del partit que governa l'ajuntament de Barcelona apunten que la situació actual "no posarà en risc l'ADN del projecte", ja que el projecte "no és una coalició ni una suma de sigles".



El secretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, ha emplaçat les altres formacions dels comuns a donar una resposta "tan aviat com sigui possible" a les demandes del partit, i "si no s'acceptés, la porta seguiria oberta però de cara al pas concret de l'assemblea fundacional la nostra gent ens ha dit que sense aquestes condicions no hi podem participar".

