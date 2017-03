Comuns i podemites obligats a negociar per evitar el ridícul

Última actualització Dilluns, 20 de març de 2017 20:25 h

La discrepància es manté sobretot en la verificació del sistema de participació

ACN.- ICV, BComú, EUiA i Podem estan negociant i aproximant posicions aquest dilluns a la tarda, després que un 62% de les bases de la formació morada hagin descartat mantenir-se al nou espai si no es compleixen les condicions que Podem posa sobre la taula. Tal com ha avançat 'El País' i han confirmat a l'ACN fonts de les formacions, es perfilen els serrells per tancar un acord que inclogui finalment els d'Albano Dante Fachin a l'assemblea fundacional del 8 d'abril. Fonts dels comuns apunten que la discrepància és sobretot en com verificar la participació i afirmen que requisits com el codi ètic ja estan acordats.

Fonts de les formacions han confirmat que hi ha converses aquest dilluns per sumar Podem a l'assemblea fundacional dels comuns. De fet, les mateixes fonts apunten que hi ha acord en elements com el codi ètic, que s'hauria de votar a l'assemblea com els documents de ponència.

L'escull més alt és la verificació del sistema de participació per escollir els òrgans provisionals de direcció del nou partit. Podem no vol que els seus hagin de registrar-se en un nou cens, sinó que volen de base el seus canals de participació habituals per als seus inscrits, i que no calgui validació presencial.

Els comuns reclamen però que es verifiqui el vot, sigui presencialment o de manera online. Una opció és, per exemple, que els canals habituals de Podem redirigeixin en una altra plataforma que permeti certificar que cada persona votarà només un cop.

El coordinador general d'EUiA, Joan Josep Nuet, ha donat per fet l'acord amb Podem perquè entén que les bases han avalat la confluència, tot i que amb condicions, que en part ja són "una realitat".

La data de termini podria ser aquest dimarts, quan arrenca al vespre el termini perquè es presentin les candidatures a la direcció.

