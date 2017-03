Un hispanista irlandès diu que Espanya està “molt malalta”

Synera Barcelona Barcelona

21 de març de 2017, 11.33 h

Aquest hispanista també somnia: tercera república espanyola? federalisme?



Sembla que, per ser "hispanista", hauria d'informar-se una mica millor d'Espanya.



I com irlandés que és, per què no cerca un retorn al Regne Unit per crear una República Federal, hm? Per què no?



TOT DIT