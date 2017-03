[Vídeo] Tardà ‘esmicola’ un exdiputat d’ICV que diu que el referèndum és una “estupidesa”

Última actualització Dimarts, 21 de març de 2017 11:15 h

L'ecosocialista fa befa de la consulta del 9N i el republicà s'indigna

Joan Tardà s’ha defensat amb contundència de les crítiques de l’exdiputat d’ICV Joan Boada al plebiscit que planteja el govern Puigdemont i l’ha deixat en evidència comparant-lo amb Ciudadanos. En una animada i tensa tertúlia aquesta nit al programa ‘Més 324’ al Canal 3/24 l’ecosocialista s’ha preguntat si l’executiu català continuarà amb “l’estupidesa de voler fer un referèndum que no porta en lloc, que no tindrà legitimitat, que no tindrà reconeixement internacional” si Rajoy continua rebutjant-lo. La resposta del diputat d’ERC a Madrid l'ha 'esmicolat': “[Albert] Rivera diu més o menys la tesi d’en Boada”. Podeu recuperar l'enganxada a partir del minut 36 d'aquest vídeo.

L’exparlamentari d’Iniciativa també s’ha preguntat si “el govern de Catalunya està disposat a arribar a una situació únicament pels interessos d’unes forces que no arriben ni al 50%”. A més, ha arribat a dir que el govern basc i el partit independentista escocès (SNP) “marxen com de la pesta” del full de ruta que planteja la Generalitat. Tardà ha rebatut que l’argument de la “ruptura” és propi de Ciudadanos. Amb tot, segons ell és erroni perquè, en realitat, el procés és una “catarsi” i símbol d’una societat que ha madurat, ja que “interpel·la les persones que viuen en aquest país i els obliga a preguntar-se: i jo què hi guanyo, què hi perdo?”.Boada, però, ha posat a la mateixa alçada les maniobres del govern del PP a Madrid amb l’estratagema de modificar el reglament del Parlament per aprovar la llei de desconnexió per la via ràpida. Un posicionament que Tardà ha rebatut dient que “tot plegat és una mica patètic” perquè l’Estat s’ha saltat la Constitució quan el propi TC va tombar l’Estatut, va aprovar per la via ràpida canvis importants en la Carta Magna i en la successió de monarca, i les primeres eleccions democràtiques no es van plantejar com a constituents però ho van acabar sent. En aquest sentit ha expressat: “I ara resulta que el problema és que forcem el reglament del Parlament?”.Alhora, ha recordat que la llei de transitorietat, per la qual es vol canviar el reglament, és una eina per fer el referèndum i no entrarà en vigor si no es guanya. Tardà ha explicat que cal dotar de legalitat la votació, mentre que Boada n’ha fet befa referint-se al 9N: “Sempre ho podeu fer com a l’anterior, amb els voluntaris”. Tardà s’ha crispat i li ha etzibat: “No te’n riguis, Boada!”. D’altra banda, el republicà també ha especulat: “Hi ha persones que estarien deleitoses que hi hagués violència [a Catalunya], vés a saber si en algun moment determinat no la provocaran”.