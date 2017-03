El diari ABC publica una portada bel·licista amb el rerefons de l'article 155

Claravalls Claravalls Claravalls

21 de març de 2017, 13.12 h

Ufff quina por!!!.Sou ridículs hispanos.No ens feu pixar de riure...la armada española,ja,ja,ja quatre borratxos reprimits i amargats.Primitius i sobre no teniu collons de fer res...no us tenim por colla de feixistes.Ningú us fa cas... a Europa ja us coneixen com el país més feixista del món.Foteu pena franquistes.Ppsoecs són els fills de l'assassí Franco.Sou patètics hispanos.Adéu España que os vaya bien.

Catalunya no és ni serà mai España.