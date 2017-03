Missatge valent de Pascal contra l'antiga CDC

Última actualització Dimarts, 21 de març de 2017 14:30 h

La coordinadora no vol saber res de l'antiga formació

Amb el judici del cas Palau el PDeCAT ha vist desgastat el seu missatge d'un partit nou pels lligams amb l'antiga Convergència. La direcció, conscient de la situació ha volgut moure fitxa per trencar amb CDC, de qui els uneixen figures com Artur Mas i Francesc Homs.

Missatge valent de la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, que per primera vegada ha marcat distàncies amb CDC i els seus presumptes casos de corrupció. Pascal s'ha mostrat contundent a l'hora de valorar les sentències que afecten militants i càrrecs dels demòcrates, "no se'm cauran els anells per actuar" i avisa que el PDeCAT serà "molt contundent si hi ha hagut males praxis".

Ruptura amb l'etapa anterior

Pascal ha sentenciat que allò que els jutjats posen en qüestió "no tenen res a veure amb ella" i etzibar que "a nosaltres ens van escollir per liderar el PDeCAT. A mi em toca donar explicacions del PDeCAT", trencant amb CDC: "parlar del que va passar a Convergència o negar-ho no és feina meva". La coordinadora general ha aprofitat l'entrevista de Mònica Terribas al Matí de Catalunya Ràdio per deixar molt clar que l'actual partit neix d'una decisió de CDC per refundar-se, "però el PDeCAT és un lloc de trobada no només de gent de CDC. A nosaltres, a l'executiva, ens van escollir per liderar PDeCAT. A mi em toca donar explicacions del PDeCAT".

