El TSJC empeny Forcadell un pas més a prop de la inhabilitació

21 de març de 2017, 16.14 h

#2 Si? tu creus de debò? perquè voler inhabilitar a la Carme Forcadell per pemetre obrir un debat un simple debat, si que és ridícul.



És molt patètic fotre per vía penal a una persona que va permetre obrir un debat polític, cada dia us desenmascareu més i més i europa i el món ho saben i us assenyalen i s'enfoten de vosaltres.





Així que santi, val més que callis, perquè si haig de fotre un llistat sobre els vostres actes patètics et deixaria en ridícul, pitjor que deixar-te e... Llegir més