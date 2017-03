Ridícul sense precedents del Gobierno en una trobada de primer nivell amb emprenedors internacionals

Última actualització Dimarts, 21 de març de 2017 15:20 h

De Vigo dirigeix unes paraules sense sentit als assistents

Acostumats a viure políticament en els anys seixanta, com a mostra ens serveix la manera amb la qual encaixen el procés català, el ministre d'Educació i portaveu del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha protagonitzat un dels ridículs més escandalosos dels últims mesos al dirigir-se als assistents d'una jornada sobre l'emprenedoria internacional organitzada pel The Economist afirmant que "el futur exigeix fer pàgines web".

De Vigo, que fou convidat a les jornades celebrades per la revista The Economist que han comptat amb l'assistència de destacats creadors de nous i prestigiosos negocis, directius de grans empreses tecnològiques i emprenedors internacionals de primer nivell, va dirigir unes paraules a la sala per explicar els reptes educatius que ha de fer front Espanya per a millorar la seva productivitat. Per al portaveu del Gobierno, "el futur passa per les pàgines web", una anàlisi que va deixar als membres de la sala encara més bocabadats quan va afegit que "abans l'educació del futur era fer documents Excel, ara és fer pàgines web". Unes paraules que demostren la poca evolució del personatge, ja que fa més de 20 anys que internet és d'ús general.

Segons han recollit diferents mitjans, els assistents es preguntaven "per què no va preferir assessorar-se abans que quedar en evidència" i criticaven que De Vigo "no tingui idea de tecnologia i es posi a parlar de pàgines web en un fòrum especialitzat que sap cap a on va el negoci".

