[Vídeo] L'autobús d''Hazte Oír' atropella una dona a Pamplona

Hazte Oír ja no només trepitja els drets civils de les persones. Ara, les atropella, literalment. Les càmeres d'ETB, la televisió Basca, han captat el moment en què l'autobús de Hazte Oír ha atropellat una dona, causant-li ferides en una cama, al passeig Sarasate. A les imatges es pot veure la dona amb la cama sota la roda cridant mentre un grup de gent l'ajuda a sortir del mig. Els fets encara provoquen més ira entre els manifestants i la tensió creix amb crits, cosses i ous contra el vehicle. Tal com es pot veure en el vídeo, la dona va necessitar ser traslladada amb una ambulància.

