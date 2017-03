La Falange convoca un acte contra el “separatisme” en una aparent crida a la violència

Última actualització Dimarts, 21 de març de 2017 18:40 h

El partit feixista vol fer rebombori davant de l’Ateneo Madrid, que acull avui un debat entre Artur Mas i José Manuel García-Margallo

La Falange treu el cap en ple creixement de la tensió entre els governs català i espanyol pel procés amb un acte a Madrid aquesta tarda. Amb el lema “la resposta d’Espanya”, el partit feixista fa una crida per demanar la il·legalització dels partits –i potser també de les persones– independentistes. “Fora separatistes de les institucions” i “separatistes il·legalització” són algunes de les proclames que la formació fundada per José Antonio Primo de Rivera té previstes. La mobilització se celebrarà a les portes de l’Ateneo de la capital espanyola, just mitja hora abans que Artur Mas i José Manuel García-Margallo protagonitzin dins un debat. La publicitat de l’esdeveniment s’està fent a través de les xarxes socials es pot interpretar com una aparent crida a la violència.

Demasiadas concesiones al separatismo corrupto y traidor. Acude mañana con tu bandera #ArturMasAprisión pic.twitter.com/y5845y4B5F — La Falange (@lafalange) March 20, 2017

En la imatge que ja circula –de manera impune, de moment– es pot veure el rostre de l’expresident de la Generalitat, Artur Mas, guixat amb una creu vermella i amb el fons d’una bandera d’Espanya. Algunes de les piulades amb què es promociona l’acte utilitzen el ‘hashtag’ #ArturMasAPrisión. D’altres, fetes pels propis comptes de Falange, poden donar a entendre una incentivació a la violència, com ara: “El separatisme és un crim que no perdonarem mai”. Els 'tweets', però, no acaben aquí: