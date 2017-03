Una empresa americana profana el puny i la rosa socialista i els converteix en un símbol capitalista

Jordi Comasobirana Reus Reus

21 de març de 2017, 18.33 h

El puny i la rosa ja fa temps que va ser profanat per gentussa com Felipe gonzález, Alfonso guerra, Pepe Borrell, Narcís serra, un tal Montilla, etc. etc. I segueix sent profanat per altra gentussa com Susana díaz, Patxi lópez, mossèn IZ, etc.