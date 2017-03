Última actualització Dimarts, 21 de març de 2017 20:25 h

El socialdemòcrata fa unes declaracions en campanya electoral per guanyar al seu rival, l'espanyol Luís de Guindos

2 ( 2 vots ) Carregant Carregant



L'actual president de l'Eurogrup, Jeroen Dijsselbloem, fa campanya per a mantenir el seu càrrec i ha decidit disparar contra un dels seus possibles rivals, el ministre d'Economia espanyol Luís de Guindos. L'estratègia ha estat desprestigiar els països del sud d'Europa amb unes declaracions que, d'altra banda, molts europeus del nord pensen. Catalunya, malauradament, torna a sortir malparada de seguir dins d'Espanya amb una estigmatització que no li pertoca.

De Guindos no se sent interpel·lat

La resposta del ministre espanyol ha estat no donar-se per al·ludit: "No crec que ni Portugal, Grècia, Xipre ni Irlanda hagin malbaratat diners. La solidaritat és important" i s'ha oblidat de mencionar Espanya.

Notícies relacionades

Jeroen Dijsselbloem ha concedit una entrevista al diari alemany Frankfurter Allgemeine Zeitung, i en una clara estratègia per a desprestigiar un dels seus possibles rivals a la presidència de l'Eurogrup, Luís de Guindos, ha tirat de tòpics per referir-se als països del sud d'Europa: "a la crisi de l'euro, els països del Nord s'han mostrat solidaris amb els països afectats per la crisi. Com a socialdemòcrata, atribueixo a la solidaritat una importància excepcional. Però el que la sol·licita , té també obligacions.".