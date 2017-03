[Vídeo] Una concentració ultra intenta assaltar Artur Mas a Madrid

Synera Barcelona Barcelona

21 de març de 2017, 20.03 h

A Madrit només hi ha que busca-raons i facinerosos?



No es respecten drets de cap mena: lliure-pensament, expressió, integritat física, vot, etcètera?



Quin lloc més sinistre!



Per això els olímpics van dir good bye.



I per això CAT hi dirà aviat.