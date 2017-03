[Vídeo] La clamorosa mentida de Margallo contra Mas en el cara a cara de Madrid

Última actualització Dimecres, 22 de març de 2017 05:00 h

L'exministre s'inventa una cita que el president nega haver fet

0 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese - El cara a cara ahir entre l'expresident de Catalunya, Artur Mas, i l'exministre d'exteriors José Manuel García-Margallo, va tornar a demostrar que l'argumentació espanyola per a desacreditar el procés se sustenta en mentides. Un dels moments més apassionants del debat, Margallo va citar unes paraules de Mas amb la intenció de ridiculitzar-lo. Però han resultat ser tota una gran mentida.

Margallo jugava a casa contra Mas i, tot i així, anava perdent. Per buscar l'aplaudiment i la complicitat amb el públic, va tirar d'una mentida per a desacreditar Artur Mas. Tal com es pot veure al vídeo, l'exministre cita unes suposades declaracions de Mas: "vas dir que volies una Europa de 500 nacions, si amb 27 Estats ja és difícil, amb 500 nacions serà un pati d'escola". El púnlic de l'Ateneo de Madrid va arrancar una gran riallada i aplaudiments.

Mas, en voler aclarir que aquestes paraules no eres seves, va ser interromput diverses vegades per Margallo que va assegurar que la cita era certa i publicada en el dossier que el ministeri d'exteriors va enviar als seus ambaixadors perquè aquests tinguessin clar l'argumentari contra la independència.

Una mentida com una casa





Per acabar-ho d'adobar, el mateix document "



Malgrat la fatxenderia i prepotència amb què Margallo assegura que ell té la raó, les paraules reals a les que l'exministre feia referència eren unes que va fer Artur Mas en anglès el novembre del 2012 a Brussel·les en una conferència anomenada " Destinació Europa: El futur de Catalunya a la Unió Europea ", organitzada pel think-tank Friends of Europe. Mas en cap moment parla de 500 nacions sinó que explica el següent: "En uns Estats Units d'Europa, amb més de 500 milions d'habitants i 60 o 70 estats, perquè Catalunya no podria ser-ne un?; amb menys poders que un estat independent però amb més poder del que té ara".Per acabar-ho d'adobar, el mateix document " Por la convivencia " (pàgina 82) que va elaborar el seu propi ministeri dóna la raó també a Mas, amb la cita correcte, parla de 500 milions de persones i uns 70 Estats.

Notícies relacionades