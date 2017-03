[Vídeo] Rufián reparteix plantofades a PP i PSOE per rebutjar la ‘llei mordassa’

Última actualització Dimecres, 22 de març de 2017 09:10 h

El diputat republicà creu que la legislació és "una de les majors ‘canallades’ que ha perpetrat aquella maquinària que guanya eleccions reaccionària anomenada PP"

2 ( 7 vots ) Carregant Carregant



El Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dimarts revertir l’anomenada llei mordassa amb el vot de totes les formacions polítiques excepte la negativa del PP i l’abstenció de Ciudadanos. Es tracta d’un nou revés als de Mariano Rajoy, després que no poguessin tirar endavant mesures pels estibadors. La ‘bufetada’ als populars a la cambra baixa espanyola, però, ha tingut un dels punts àlgids en el discurs de Gabriel Rufián. Tot i que la derogació de la ‘llei mordassa’ l’ha proposat el PSOE, el grup socialista no s’ha estalviat comentaris punyents del republicà.

Notícies relacionades

Rufián ha definit la ‘llei mordassa’ com “una de les majors ‘canallades’ que ha perpetrat aquella maquinària que guanya eleccions reaccionària anomenada Partit Popular”. A més, ha reconegut el “rampell de dignitat” dels socialistes per haver fet la proposta. No ha oblidat, però, la ‘ley de patada en la puerta’ que l’exministre socialista José Luis Corcuera va impulsar el 1992, la predecessora de la ‘llei mordassa’ de seguretat ciutadana, que va portar una controvèrsia equivalent. En aquest sentit, ha dit que la dignitat d’ara ja la podrien haver tingut llavors i ha anomenat Corcuera com a “José Luis ‘els experiments es fan a casa amb gaseosa’ Corcuera”.Sobre la legislació a debat aquest dimarts, Rufián també l’ha anomenat “llei Jorge ‘esto la fiscalía te lo afina’ Fernández Díaz”. Segons el republicà, el text “és permetre que el bus d’una banda que uns tenen penis i uns altres tenen vulva, però sobretot diu que ells no tenen vergonya, aparqui davant d’un institut d’Alcobendas”. La llei, ha seguit, també permet que “feixistes confessos amenacin periodistes impunement i públicament”, que circulin banderes franquistes i que el propi Fernández Díaz “i els seus miserables lacais” ocupin institucions.