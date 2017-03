La sorprenent proposta d’ERC BCN contra la infanta Cristina

Última actualització Dimecres, 22 de març de 2017 12:25 h

La regidora Trini Capdevila ha exigit que la Guàrdia Urbana es personi a casa de la germana del Rei i s'endugui la medalla d'Or que se li va revocar l'any passat

Els honors que li queden a la infanta Cristina són ja molt limitats. I un dels més icònics que va perdre és la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona, que el plenari del consistori li va retirar fa gairebé un any. Amb tot, la revocació no s’ha materialitzat, ja que la germana del Rei encara té el guardó. És per això que ERC ha sorprès aquest matí amb la proposta que la Guàrdia Urbana hauria d’anar a casa seva i exigir-se-la.

La regidora d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona Trini Capdevila ha demanat aquest dimecres que la Guàrdia Urbana es personi a casa de la infanta Cristina per retirar-li la Medalla d'Or de la Ciutat. "I ho dic seriosament", ha afegit durant la comissió de Presidència davant la reacció divertida d'alguns dels assistents quan ha fet aquesta petició. Capdevila ha recordat que ja fa més d'un any que l'Ajuntament va revocar aquest guardó a la senyora Cristina de Borbón, "per dir-li d'alguna manera", ha afegit.