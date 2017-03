La sentència a Homs demostra la pressió que rep la justícia espanyola

Última actualització Dimecres, 22 de març de 2017 13:35 h

Tretze mesos d'inhabilitació i una multa de 30.000 euros

A una velocitat mai vista, la justícia espanyola ja ha actuat contra Francesc Homs. El Tribunal Suprem espanyol ha condemnat el polític sobiranista a pagar una multa de 30.000 euros i a ser inhabilitat durant un any i un mes. La sentència és per haver estat portaveu del govern quan es va fer la consulta sobiranista del 9 de novembre de 2014.

Una condemna sorprenent

Com era d'esperar, Francesc Homs ha estat condemnat. Però la sentència queda molt lluny de les peticions de la Fiscalia espanyola. L'acusació demanava 10 anys d'inhabilitació. El veredicte ha estat, fins i tot, menor que les condemnes del TSJC a Mas, Ortega i Rigau, ja que només e li imposen 1 any i un mes d'inhabilitació. La multa econòmica sí que és superior (en proporció als dies de condemna), de 30.000 euros per desobediència. Ha quedat absolt de prevaricació.

Aquest fet podria deixar entendre que el Suprem no es creu la seva pròpia sentència i que ha acabat cedint a les pressions del Gobierno per a fer culpable el polític sobiranista. Segur que des de Moncloa no s'ha acabat d'entomar bé la decisió judicial. El Suprem s'estaria rentant les mans i enviant un missatge que aquest conflicte no és als tribunals on s'ha de resoldre.

Retirada de l'acta de diputat

A diferència del TSJC, la sentència del Suprem és ferma. Això vol dir que un cop es comuniqui oficialment al Congreso la condemna, se li retirarà l'acta de diputat a Homs. El que suposarà una condemna per una acusació política, sense precedents.



La reacció del condemnat



1/3 Condemnar per posar urnes és un error i una feblesa de l'estat espanyol. Avui guanyem i seguirem guanyant! https://t.co/fNaObFsEH3 — Francesc Homs (@franceschoms) 22 de març de 2017

2/3 Només em dec al poble de Catalunya, que és qui m'ha escollit diputat. #hotornariaafer — Francesc Homs (@franceschoms) 22 de març de 2017

3/3 Moltes gràcies per les mostres de suport, per descomptat molt més enllà de la meva persona pq responen al compromís democràtic i plural — Francesc Homs (@franceschoms) 22 de març de 2017

