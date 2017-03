PP, PSC i C’s caldegen el Parlament amb filibusterisme per evitar la partida pel referèndum

Última actualització Dimecres, 22 de març de 2017 14:45 h

Els unionistes han intentat que no es votés la partida pressupostària del plebiscit però no ho poden impedir

El PP, PSC i Ciudadanos, amb la connivència de Catalunya Sí Que Es Pot s’han passejat aquest migdia per la frontera del filibusterisme parlamentari just abans de començar la votació dels pressupostos a la cambra catalana. Els números d’enguany inclouen una partida pel referèndum, cosa que ha tensat la sessió durant tot el matí. Els grups de l’oposició han reclamat suspendre la sessió plenària abans de les votacions de les esmenes per celebrar una junta de portaveus d’urgència, però la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, s’ha acabat imposant i ha rebutjat els precs amb l’argument que ja s’havia cridat a votació i el procediment no es pot interrompre. Amb tot, els pressupostos s’han acabat aprovant amb el referèndum inclòs.

La polèmica que ha motivat la crispació de les formacions unionistes s’ha originat perquè els lletrats del Parlament han emès un document fent apunts sobre algunes esmenes i populars, socialistes i Ciudadanos han demanat primer una reunió de la mesa per “decidir sobre la tramitació de l’escrit que han presentat els serveis jurídics”. Catalunya Sí que es Pot ha donat suport a la demanda dels altres tres partits, en paraules de Joan Coscubiela: “Un servidor creu que després de la nota que han presentat els serveis jurídics justifica de sobres la intervenció de la mesa, tenen raó”.Carme Forcadell ha rebutjat els precs amb l’argument que l’informe jurídic ha arribat amb el ple començat i que “la mesa només es reuneix quan s’ha de reinterpretar el reglament”. Uns minuts més tard, C’s, PSC i PP han elevat la demanda a una interrupció del ple per convocar una junta de portaveus. La presidenta de la cambra també ho ha rebutjat, perquè ja havia cridat a votació, i prèviament Anna Gabriel (CUP) ha lamentat les demandes unionistes: “Hi ha forces que no en tenen prou amb el TC, i necessitarien que en lloc de debatre políticament, potser no estan segurs dels seus arguments i prefereixen perdre temps altres qüestions”. I ha afegit que sembla que prevalguin els arguments dels lletrats a la voluntat del 80% de la població.