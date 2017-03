El Parlament comença l'etapa final del procés per proclamar la República

Última actualització Dimecres, 22 de març de 2017 15:40 h

Amb l'aprovació dels pressupostos el país enfila els últims esculls

3 ( 4 vots ) Carregant Carregant



El 22 de març del 2017 serà recordat com el dia que el procés català va encetar l'etapa final del llarg camí que va començar el 2012, amb la primera gran manifestació de l'Assemblea Nacional Catalana que va motivar la convocatòria d'eleccions del president Mas per constituir una àmplia majoria parlamentària a favor del dret a decidir. L'aprovació dels pressupostos dóna el tret de sortida d'un camí de només sis mesos per esdevenir República.

Han passat cinc anys des que l'expresident va convocar eleccions el 2012 per tirar endavant el primer gran acte de desobediència, la consulta del 9N, que va quedar en un procés participatiu no vinculant però que va cridar a més de 2,3 milions de catalans que aquell dia van dipositar el seu vot a una urna de cartó. L'estat d'histèria del Gobierno, incapaç de tirar endavant una proposta política que donés resposta a les proclames catalanes, va iniciar la via judicial contra els independentistes, amb sentències sobre Mas, Ortega, Rigau i Homs que demostren que és un problema polític.

La majoria absoluta independentista de les eleccions del 27S, per primera vegada el Parlament concentrava un ampli suport a la independència, ha accelerat el procés fins al dia d'avui, el de l'aprovació dels pressupostos que recullen la partida per a la convocatòria d'un referèndum per preguntar als ciutadans de Catalunya sobre el seu futur polític.

Sense data ni pregunta, els rumors apuntes a 'Vol que Catalunya esdevingui un Estat independent?', l'executiu català ha de començar a treballar amb els cupaires el dia de l'aprovació de la llei de transitorietat jurídica que permeti la convocatòria. Tot i que la Comissió de Venècia apunta que el referèndum s'ha de convocar a un any vista, la Generalitat seguiria dins de les recomanacions del Consell d'Europa si fes una pregunta clara amb resposta binòmia (sí-no) i no marques un mínim de participació.

Queden menys de sis mesos perquè els catalans siguin cridats a les urnes i decideixin el futur del país, Catalunya comença l'etapa final del procés sobiranista per proclamar la República catalana.

Notícies relacionades