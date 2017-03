La CUP madura i ja no compra les crítiques dels sectors més radicals

Última actualització Dimecres, 22 de març de 2017 15:55 h

Mentre des del Parlament s'accepta esperar a setembre per a fer el referèndum, un manifest de 70 militants s'hi oposa

4 ( 4 vots ) Carregant Carregant



Els pressupostos que han de fer possible el referèndum per aquest 2017 han quedat aprovats avui gràcies als vots i la sintonia de la CUP i Junts pel Sí. El procés, doncs, segueix el seu full de ruta i tot apunta que la cita a les urnes serà per aquest setembre. De fet, l'esquerra radical, en nom de la diputada Eulàlia Reguant, ja ha avisat que es poden esperar fins a la tardor. Això sí, volen fixar ja una data. Malgrat això, l'altra cara de la CUP s'ha posicionat contundentment en contra dels comptes, unes crítiques no que no han afectat la votació i a la determinació de la direcció.

Doctor Jekyll i Míster Hyde

Ja és ben conegut que la CUP està formada per dues grans branques: els d'Endavant Osan que representant l'ala més dura i radical de l'esquerra i Poble lliure amb una visió més enfocada en la necessitat de tenir les eines d'un Estat per a construir una República d'esquerres. Sovint aquest Yin i Yang de la CUP ha xocat. El moment més tens fou la votació a Sabadell sobre el cap d'Artur Mas. Sembla, però, que les enquestes a la baixa i la responsabilitat d'estabilitat i el sentit d'Estat de la CUP s'ha acabat imposant. Tot i això, encara hi ha una forta dissidència interna sobre el fet que la CUP hagi aprovat els pressupostos, claus per a fer el referèndum. Malgrat això, la CUP ha seguit el camí marcat i ha mantingut el pacte amb JxSí mostrant-se impertèrrita a les crítiques internes.



La diputada de la CUP Eulàlia Reguant s'ha obert aquest matí a deixar enrere l'escenari d'un referèndum abans de l'estiu, com volen els cupaires, si això permet facilitar un acord i fixar data concreta. "No és l'opció preferible però, si ha de ser així, fem-ho, però posem data ja per tenir clar el recorregut", ha assegurat Reguant en una entrevista aquest dimecres a Catalunya Ràdio. "Que a data d'avui està tot preparat? Molt probablement no, però previst per anar-ho preparant tot sí, és important que posem la data per anar avançant en la preparació", ha insistit la diputada de l'esquerra anticapitalista. A més, Reguant ha apuntat que la llei de transitorietat jurídica defineix a què no se "subrogarà" Catalunya de la legalitat espanyola mentre no tingui un marc propi en cas que guanyi el 'sí'.

Una setantena de militants de la CUP han signat un manifest en contra dels pressupostos de la Generalitat aprovats amb el suport de la formació pel seu caràcter "neoliberal" i contrari als interessos de les classes populars. Sota el nom de 'Crit d'alerta a l'esquerra independentista', els signants alerten que aquest suport als comptes és un "canvi de rumb" i un possible "no retorn" tot dient que "vincular les polítiques econòmiques neoliberals al dret a l'autodeterminació" és una "aposta perdedora", que "impedirà ampliar la base social independentista" de les classes populars. També creuen que Junts pel Sí ha "sotmès la formació" amb el seu "xantatge" i que això deixa l'organització "molt debilitada" en el seu paper per garantir el referèndum unilateral per la independència.

Notícies relacionades