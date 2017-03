Els comuns aprofiten el nou partit per pujar-se el sou gairebé a 3.000 euros al mes

Última actualització Dijous, 23 de març de 2017 05:00 h

La confluència no es farà càrrec dels 13 milions de deute d'ICV, cosa que el podria abocar a la liquidació

Guifré Jordan @enGuifre – Els comuns han arribat a un acord per poder construir un nou partit polític també amb Podem, cosa que s’ha presentat com un èxit, però... Què s’extreu de la lletra petita del pacte? La confluència apujarà el sou màxim dels càrrecs electes i orgànics fins als gairebé 3.000 euros al mes, un augment substancial dels 2.200 euros nets al mes inicials, convertits en 14 pagues, que prorratejat a 12 s’enfila als 2.566 euros, que s’autoimposa ara Barcelona en Comú. A més, el compromís a què s’ha arribat impedeix que la nova formació assumeixi el deute de 13 milions d’euros d’ICV. Així, quin futur li espera a la formació ecosocialista?

L’acord entre els partits que integren el món dels comuns estableix que el topall salarial d’electes i càrrecs orgànics serà de 3,5 vegades el salari mínim interprofessional. La xifra actual és de 707,60 euros per 14 pagues. Prorratejat a 12 mensualitats és de 825,53 euros per a cadascuna que, multiplicat per 3,5, passen a ser 2.889,36 euros al mes. El document no especifica si són bruts o nets, però el codi ètic de Barcelona en Comú ara marca que el límit salarial és net.L’augment, doncs, dels 2.200 euros actuals que publiciten els comuns ara fins als prop de 2.900 euros és d’un 31%. Si tenim en compte el prorrateig a dotze pagues que eleven la xifra mensual a 2.566 euros, l’increment és del 12%. Barcelona en Comú no ha concretat si adoptarà el nou topall i apujarà així el sou dels seus càrrecs tan bon punt es constitueixi el nou subjecte polític.D’altra banda, la confluència dels comuns també ha pactat que la nova formació no assumirà els deutes de les formacions que l’integren. D’aquesta manera, s’imposa l’exigència de Fachin i el partit en gestació no es farà càrrec dels 13 milions de deute que té ICV (amb dades de 2013, les més actualitzades que proporciona el Tribunal de Cuentas). Això desperta un dubte: té viabilitat la formació ecosocialista havent de fer front als creditors sense, a priori, tenir ingressos ja que amb tota probabilitat tot s’abocarà al nou actor? Pot ser que acabi abocat a una liquidació com Unió? La qüestió d’on aniran a pagar els ingressos que tingui el partit naixent –per exemple, subvencions i excedents salarials entre la xifra oficial i la real– té relació amb les ombres que envolten el destí dels excedents de Barcelona en Comú, tal com directe!cat ha advertit en diverses ocasions . El fet és que la formació que governa la ciutat comtal admet que només percep la diferència entre el salari oficial i el real de cinc regidors –els que només formen part de BComú– i Podem dóna la cara per un més. Ara bé, ningú ha respost fins ara pels cinc restants. Quatre d’ells són d’ICV i EUiA, mentre que del restant, Jaume Asens, l’opacitat és absoluta ja que ni BComú ni cap formació integrant afirma saber res del destí dels seus excedents salarials.