ERC força el govern a fer públics els sous dels directius de TMB i a una auditoria externa a l'empresa

22 de març de 2017, 19.36 h







Si un dia les esquerres governen a tot el món, cosa que dubto molt, caldria que limitéssin els salaris de manera que el més alt no passés de 5 o 6 vegades el més baix. Posem-hi SET vegades més i prou !! !!







Actualment, al TMB sembla ser que alguns cobren UN MILIÓ d'euros l'any, mentre un jubilat cobra menys de 10.000€ cada any, és a dir que la proporció és de CENT VEGADES MÉS !! !! !! !!







No estaria bé un salari mínim de 1.000€ /mes i un salari màxim de 7.000€/me... Llegir més