La nova vicepresidenta del TC, unionista declarada, és Honoris Causa per la universitat de Girona

Va rebre la distinció per "pel seu compromís amb Catalunya"

Avui el Tribunal Constitucional ha designat per vuit vits a favor i quatre abstencions com a vicepresidenta Encarnació Roca (Barcelona, 1944), que va arribar al tribunal el 2012 a proposta del Congrés i amb l’aval de CiU. Roca, que va votar a favor de la sentència del 9-N (aprovada per unanimitat). Resulta que Roca és doctora Honoris Caua a la Universitat de Girona. Un fet que ja va portar polèmica l'any 2014.

"Els motius ja no són vàlids"

L'any 2012 Encarna Roca va ser distingida per la Universitat de Girona que la va fer Doctora Honoris Causa. Dos anys després, el claustre de la UdG va rebutjar treure-li el títol a la magistrada per haver-se pronunciat en contra del procés sobiranista.

En aquell moment, l'encarregat de defensar la proposta de retirar l'Honoris Causa fou un membre del personal d'administració i serveis de la UdG, Pau Planas. En el manifest s'explicava que no es tractava de jutjar els seus posicionaments de Roca en el marc del Tribunal Constitucional -"és lliure de pensar el que vulgui" sinó de ser "coherents" amb els motius pels quals se li va atorgar la distinció. Planas va recordar que la UdG la va investir Honoris causa "pel seu compromís amb Catalunya i per l'aplicació dels seus coneixements al servei del progrés del país". "Aquests arguments creiem que ja no són vàlids i cal fer un reajustament de la situació".

El motiu dels defensors de la unionista

La petició l'havien fet estudiants, professors i treballadors i va rebre 42 vots a favor i un centenar en contra. Els detractors de la proposta -inclòs el rector, Sergi Bonet- van defensar que els mèrits acadèmics de Roca "es mantenien intactes", que no es podia retirar el títol per qüestions ideològiques i que només plantejar-ho "feia mal" a la imatge de procés sobiranista.



El perfil de la "progressista"



Encarna Roca és considerada del sector progressista del TC. Malgrat això va votar el 25 de febrer per dictaminar la inconstitucionalitat de la consulta del 9-N i més recentment, al febrer, el tribunal anul·lava la resolució per al referèndum unilateral: “en una concepció democràtica del poder no hi ha més legitimitat que la legalitat constitucional”, i advertia que l’autonomia parlamentària “no pot servir de pretext perquè la cambra autonòmica arribi fins a l’extrem d’atribuir-se la potestat de vulnerar la Constitució”.