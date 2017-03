Ciudadanos comet un error infantil que l'hi surt molt car

Última actualització Dimecres, 22 de març de 2017 19:30 h

Tomba 600 esmenes de l’oposició als pressupostos que havien estat aprovades en comissió

No ha estat el millor debat pressupostari per a la força taronja, si la picabaralla entre el diputat Fernando de Páramo i el conseller d’Afers Exteriors, Raül Romeva, ha estat un mastegot sense precedents per a Ciudadanos, que ha hagut de fer front a la realitat, que es manifesten al costat de falangistes, el fet pot semblar menor si es compara amb les 600 esmenes que ha tombat sense coneixement.

ACN Barcelona .- Un error de C’s ha provocat que no s’aprovessin fins a 600 esmenes als pressupostos de les 1.200 que havia presentat l’oposició i que havien estat aprovades en la Comissió d’Economia, segons han indicat fonts parlamentàries. Des de C’s han explicat que la seva intenció era votar a favor de les esmenes però per error hi han votat en contra, com també ha fet JxSí, provocant que no prosperessin. L’aprovació d’aquestes propostes en comissió havia generat polèmica, ja que l’oposició remarcava que la seva incorporació al dictamen obligava el Govern a donar-ne compliment, mentre que aquest defensava que no es podrien aplicar i que eren un “brindis al sol”, en paraules del portaveu parlamentari adjunt de JxSí, Roger Torrent. El Govern havia quantificat en entre 6.000 i 7.000 MEUR el cost que implicarien el total de les 1.200 aprovades en comissió.

