Una diputada de Podem tira per terra el discurs pseudounionista de Fachin i Coscubiela

Àngels Martínez vota a favor dels pressupostos

La diputada de Catalunya Sí que es Pot (CSQP) i membre de Podem, Àngels Martínez, s’ha desmarcat del posicionament del seu grup i ha votat a favor de l’esmena de la CUP que demanava garantir els recursos suficients pel referèndum unilateral. Així, Martínez ha votat favorablement a l’esmena dels cupaires a l’addicional 31 que sol•licitava eliminar del text la referència a la legalitat i, per tant, s’ha alineat amb JxSí i la CUP.

Deixa els postulats sobre el referèndum dels comuns en fals

En conversa amb mitjans de comunicació, la diputada ha defensat que el seu vot ha estat a consciència i no un error i ha afegit que ho ha fet perquè considera que els pressupostos han de garantir els diners per poder celebrar la consulta "per una via o l'altre", ja que "s'ha de fer". Fonts de CSQP han assegurat que el vot de Martínez és contrari al posicionament del grup parlamentari i que la diputada no havia assistit a les reunions on s'havia debatut i decidit aquest posicionament tant en aquesta esmena com en la resta.

Tensions a CSQP

Amb aquesta decisió, Martínez ha tirat per terra l'estrambòtica i rocambolesca oratòria de Joan Coscubiela i Albano Dante Fachín, que han marejat la perdiu assegurant que el referèndum s'ha de pactar amb Espanya. Un subterfugi que evidencia la manca de determinació dels comuns per donar la veu al poble català i trobar la sortida democràtica que mereix la situació. La valentia de Martínez ha deixat en evidència la fragilitat del discurs dels comuns creant tensió dins de CSQP.

