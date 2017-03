Última actualització Dijous, 23 de març de 2017 05:00 h

El poc protagonisme de Rivera al Congreso motiva que el líder de la força taronja surti en tromba a valorar la situació catalana, i avui, amb la sentència del Suprem sobre Homs, ha estat l'oportunitat perquè líder taronja desitgi, en primera instància, que la Generalitat "abandoni el rumb de col·lisió" i aposti per "un rumb democràtic", com si un judici per posar les urnes fos un tret característic d'un Estat democràtic.

Rivera ha admès que aquest "rumb" queda "molt lluny" dels actuals interlocutors, escollits en les eleccions del 27S del 2015, i demana que hi hagi un canvi d'interlocutor amb unes noves eleccions i que aquesta "sigui dona i es digui Inés Arrimadas". La precisió de les paraules, que volien remarcar que la líder de l'oposició és una dona, no l'utilitza per valorar la persecució judicial contra l'independentisme no té distinció de géner. Per posar un exemple, Carme Forcadell, actual interlocutora del Parlament de Catalunya, serà jutjada per permetre el debat sobre les conclusions de la Comissió del Procés Constituent.