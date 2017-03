Junqueras insinua que un Estat català tindria el reconeixement a tocar

Última actualització Dijous, 23 de març de 2017 09:35 h

El republicà recorda que just abans de les independències dels països bàltics fa uns 25 anys, la comunitat internacional era molt més taxativa que ara amb Catalunya

10 ( 4 vots ) Carregant Carregant



Guifré Jordan @enGuifre - Oriol Junqueras ha donat a entendre aquest matí que el reconeixement d’un Estat català està més a prop del que sembla. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el conseller d’Economia s’ha referit a “les declaracions dels estats de l’època” en els moviments previs a la independència dels estats bàltics fa 25 anys, que “eren molt contràries al reconeixement”. I ha afegit: “Sobre nosaltres això no ho ha dit mai ningú”.

Notícies relacionades

Això demostra, segons Junqueras, que “en aquest sentit estem molt millor posicionats del que havien estat d’altres que abans que nosaltres han fet aquest camí”, cosa que constata que a l’Estat espanyol “no se’n surten” a parar els peus al procés català a l’exterior. El republicà també ha reaccionat a les paraules d'ahir de l’exministre d’Exteriors, José Manuel García-Margallo, a Intereconomía expressant que “ningú sap l’esforç que ha costat això i els favors que devem a una quantitat de gent per haver aconseguit que fessin les declaracions que van fer” sobre la unitat d’Espanya.Junqueras ha lloat les paraules per “sinceres”, però ha puntualitzat: L’únic que haig de matisar és que quan diu ‘ningú sap’, s’equivoca, sí que ho sabem”. El conseller ha continuat: “Sí que som conscients de la feina que fan”. En aquest sentit, ha expressat que Margallo alguna vegada li ha dit: “Tu saps que farem tot allò possible perquè no ho aconseguiu”, mentre que el propi Junqueras li ha respost: “Vostè sap que farem tot allò possible per aconseguir-ho”.