Pròxims destins de Puigdemont per explicar el referèndum: Boston, Washington i Nova York

Última actualització Dijous, 23 de març de 2017 12:10 h

El president de la Generalitat anirà a Harvard, i es reunirà amb 'think tanks', empresaris i institucions

El govern català continua organitzant viatges a l’estranger al més alt nivell, amb Carles Puigdemont i Raül Romeva com a màxims exponents, amb l’objectiu d’internacionalitzar Catalunya i, de rebot, el procés i el referèndum. El president català ha viatjat durant els 14 mesos que porta al càrrec a Bèlgica, Regne Unit, Portugal i França, i ja ha anunciat quina és la propera destinació: els Estats Units d’Amèrica, amb parades a Boston, Washington i Nova York.

El cap de l’executiu català farà del 27 al 31 de març un viatge oficial als EUA, que el portarà a les ciutats de Boston, Washington i Nova York. Entre altres activitats, el cap del Govern té previst pronunciar una conferència a Harvard; signarà convenis de col·laboració amb institucions nord-americanes; mantindrà contactes amb think tanks i mitjans de comunicació del país, i visitarà empreses i entitats catalanes. El president hi viatjarà acompanyat del conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, i del delegat del Govern als EUA, Andrew Scott Davis.Entre les diverses trobades que mantindrà, en destaca una recepció a Nova York el dia 30 a les 7 de la tarda, organitzada pel FC Barcelona. Se celebrarà a les oficines de l’entitat blaugrana a la ciutat nord-americana i hi assistiran representants d’empreses, institucions i entitats nord-americanes i catalanes instal·lades als EUA. El club és una pedra angular de la diplomàcia pública del país deguda la seva repercussió mundial. A més, és integrant del Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) i un dels seus exjugadors més il·lustres, Xavi, és membre del Consell Consultiu de l'organisme.