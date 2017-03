Un eurodiputat del PP letó titlla d’”immorals” les pràctiques que ha revelat Margallo

Última actualització Dijous, 23 de març de 2017 12:35 h

Artis Pabriks és un conservador díscol amb les presumptes extorsions dels populars espanyols

Guifré Jordan @enGuifre– Un eurodiputat del PP letó ha lamentat les revelacions de l’exministre Margallo d’ahir a la nit, en què explicava que l’Estat deu favors a altres països per haver-se prestat a fer declaracions a favor de la unitat d’Espanya en pactes secrets ‘precuinats’. El polític conservador bàltic, Artis Pabriks, s’ha fet ressò de la notícia i ha fet una piulada dient que “els acords secrets, si existeixen, són de curta duració, ja que estan mancats de base moral”. A més, tot i que el representant no ho ha esmentat, els principals líders mundials que van fer declaracions per la unitat d'Espanya van ser entre 2014 i 2015 Barack Obama, David Cameron, François Hollande i Angela Merkel. Els tres primers ja no són caps de l'executiu o ho estan a punt de ser, i la quarta no té la reelecció assegurada en les eleccions d'aquest setembre.

Secret agreements if exist are short lived as rule since missing moral backbone. https://t.co/2i7GrIbQRC — Artis Pabriks (@Pabriks) 23 de març de 2017

L’eurodiputat letó, tot i ser del mateix grup parlamentari que el PP espanyol, no sembla concernit pels diversos correus electrònics que han enviat els de Rajoy als seus col·legues de l’Eurocambra. En una entrevista a directe!cat fa unes setmanes, acusava Madrid de “mentir rotundament” quan va acusar l’exprimer ministre letó d’acceptar un suborn provinent de la Generalitat per fer declaracions favorables al procés. A més, via Twitter, el 2015 va afirmar que no tenia constància de cap regulació que no permetés a Catalunya mantenir-se a la UE si esdevé un Estat, mentre que l’any passat demanava diàleg coincidint amb la manifestació de l’11 de setembre.