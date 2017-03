Última actualització Dijous, 23 de març de 2017 14:15 h

Carrega contra l'actuació de Margallo, li demana explicacions i reclama que Fiscalia investigui

ACN Barcelona .- El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha considerat aquest dijous "molt preocupant" que les declaracions de l'exministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel García Margallo, va fer dimecres assegurant que l'Estat havia pressionat i devia favors perquè altres estats no donessin suport al procés. En declaracions als mitjans públics catalans, el president ha qualificat "d'impresentable" que "la política exterior i de defensa d'Espanya estigui condicionada al suport o no que donin països tercers, com el Vaticà o les repúbliques bàltiques, al procés català". En aquest sentit, ha reclamat "explicacions" i la compareixença de l'exministre al Congrés, i ha apuntat que hi ha motius perquè la Fiscalia investigui "si s'ha fet un ús dels recursos públics inapropiat" per a "anar contra una part de l'Estat". A més, Puigdemont s'ha preguntat si l'Estat pensa "pagar els favors" compromesos per l'exministre i ha avisat el govern espanyol que la Generalitat "no es tallarà ni un pèl" per parlar "amb més gent" sobre el procés sobiranista.

Carles Puigdemont no dóna crèdit. Les paraules de l'exministre han deixat "molt preocupat" i vol explicacions. "És impresentable, és molt greu. Hauria de donar explicacions i dir quins recursos públics ha fet servir, amb quina autoritat, a quins compromisos ha arribat, quins favors deu Espanya. Hauria d'explicar per què fa servir aquesta autoritat per anar en contra dels interessos d'una part de l'Estat espanyol. Exactament quins favors ha demanat i deu per demanar-los que no donin suport a Catalunya? Com els pensa pagar i en nom de qui?", ha comentat en declaracions a l'ACN, TV3 i Catalunya Ràdio. A més, el president voldria també que el Vaticà i les repúbliques bàltiques –que Margallo va esmenar en parlar sobre amb quins estats havia tractat d'aquesta manera- "diguessin alguna cosa".

Crida a la decència

Però Puigdemont va més enllà i vol l'exministre aportant tot tipus de detalls. "Pensa el Congrés demanar comptes perquè s'expliqui? Seria un acte de decència mínim, i Margallo deu moltes explicacions a tots els ciutadans. Ja hi ha prou d'un govern que governi només per una part de l'Estat i que treballi en contra d'una part de la gent", ha afegit.

És per això que ha recordat que molts grups polítics es van "escandalitzar" amb les conferències de l'aleshores senador Santi Vidal, i va acabar plegant. Ara, el president assegura que està "convençut" que els mateixos partits "s'indignaran encara més perquè un ministre digui que en exercici del càrrec va arribar a acords inexplicables prometent favors a països tercers perquè anessin contra Catalunya". En aquest sentit, espera que "la indignació d'aquests grups augmenti fins a tal punt de demà mateix exigiran segur la compareixença de Margallo al Congrés, que formaran una comissió d'investigació i, si convé, portaran el cas a Fiscalia perquè s'ha fet un ús de recursos públics inapropiat".

La feina de Margallo encara segueix

Amb tot, Puigdemont no està segur si la feina que Margallo ha admès que feia per barrar el pas internacional al Govern s'hagi aturat, i posa el focus també sobre l'actual executiu de Mariano Rajoy. "Ens podem esperar de tot perquè el govern actual no ha desmentit Margallo, i els continuadors de la política de l'exministre són els que haurien d'estar pagant els favors que ha demanat ell i el regne d'Espanya deu. Per tant, si no el desmenteixen, és evident que pensen pagar els favors", ha comentat Puigdemont.

Les declaracions de l'exministre demostren, per al president, la denúncia que feia constantment el Govern sobre els entrebancs que posava l'Estat perquè la Generalitat "no fos rebuda ni tinguda en compte". "Ara és el mateix ministre qui ho diu en una confessió ignominiosa. Han fet tot el possible perquè els catalans no ens expliquem al món", afirma el president.

Això, però, no aturarà el Govern. "Ho continuarem fent, ens continuarem explicant perquè malgrat el que ha fet Margallo hi ha interès. I parlem amb gent i a partir d'aquí segurament parlarem amb més gent; no ens tallarem ni un pèl", ha conclòs. Puigdemont, per últim, ha comentat que actuacions com la de l'exministre "encara estimula més a marxar de l'Estat, a fer un país que no hagi de reclamar favors ni pagar-los de manera obscura".

