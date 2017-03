El PSC, 'nerviós' per si el Govern incentiva el vot dels residents a l’exterior al referèndum

Última actualització Dijous, 23 de març de 2017 15:55 h

Els socialistes demanen retirar la campanya publicitària per inscriure's al registre de catalans a l'estranger, estrenat aquesta setmana

Guifré Jordan @enGuifre– El PSC s’ha inquietat amb el registre de catalans a l’exterior que ha presentat Raül Romeva aquest dimarts. En concret, els socialistes han encès totes les alarmes per la campanya de publicitat que la Generalitat ha impulsat per fer-se ressò de la iniciativa i el diputat Ferran Pedret ja demana que es retiri. Tot i que el conseller nega que el registre estigui pensat per servir com a cens pel plebiscit, els anuncis incorporen un element fàcilment vinculable a una votació binària. Així, el grup parlamentari presidit per Miquel Iceta ha demanat la retirada i també més informació sobre la promoció que el Govern ha engegat en aquest sentit.

Les sospites d’alguns dels partits antireferèndum sobre el registre ja fa dies que es fan sentir, ja que calculen que és una nova estratègia subterrània de cara al plebiscit. En aquest cas, per afavorir que els catalans residents a l’estranger puguin votar, tenint en compte que són clarament sobiranistes –el 63,7% dels emigrants que van enviar el sufragi per correu el 27S es van decantar per Junts pel Sí i la CUP. Amb tot, Romeva ho nega i defensa que només es tracta d’oferir-los serveis i d’assegurar que “puguin exercir els seus drets” en les “mateixes condicions que la resta”.Amb tot, a un dels anuncis per incentivar la inscripció s’hi llegeix: “Tens familiars o amics que viuen fora de Catalunya? Ja s’han inscrit al registre de catalans residents a l’exterior?”. I, al centre de la publicitat, dins d’un mapa de Catalunya i en lletres més grosses s’hi llegeix: “Sí o No?”, les dues respostes possibles, a banda del blanc, en un referèndum. A la part inferior de l’anunci hi ha una altra possible menció implícita a la votació: “Sumant-s’hi, podran tenir molts avantatges i fer sentir la seva veu”. En lletres més petites, i entre els avantatges que s'explica que té el registre, s'afirma que els inscrits "decidiran de forma directa sobre el que passa al nostre país".Com a reacció, el PSC ha demanat una còpia del “briefing lliurat a les agències publicitàries pels dissenys i conceptualització de la campanya de promoció de les inscripcions al registre de catalans residents a l’exterior”, a banda de totes les peces publicitàries en tots els suports, l’expedient de contractació de la campanya de promoció i també de la planificació de mitjans per la campanya. Els socialistes encara no han concretat què en faran de la informació, si l’obtenen, però les intencions podrien ser denunciar que és una eina més pel referèndum.