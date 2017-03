Ada Colau 'legalitza' el Top Manta

Última actualització Dijous, 23 de març de 2017 16:55 h

L'Ajuntament de Barcelona promou una cooperativa de venda ambulant legal formada per manters

ACN Barcelona .- L'Ajuntament de Barcelona ha impulsat la creació d'una cooperativa de venda ambulant legal formada per persones que fins ara exercien com a manters a la ciutat. DIOMCOOP està formada per 15 persones de la comunitat subsahariana, però està previst que amb el temps arribi fins a les 30. Totes elles podran regularitzar la seva situació perquè podran demostrar el seu arrelament. Aquesta cooperativa instal·larà les seves paradetes en mercats de la ciutat per vendre productes d'artesania, però també proporcionarà serveis logístics relacionats amb la venda ambulant autoritzada. De moment tenen tancades 234 paradetes durant el primer any a partir del proper estiu, però necessiten arribar fins a les 500 per resultar viables.

Una feina digna?

La pregunta que planteja l'estratègia de l'ajuntament és: la legalització d'aquest col·lectiu pot obrir un nou front entre comerços i el consistori? El govern de la ciutat, que des del primer dia es va mostrar superat i mancat d'idees per fer front a la situació ha optat per una solució que no només legalitza una feina, la dels manters, que atrau a les màfies que trafiquen amb material il·legal, sinó que planteja un greuge per al comerç de proximitat que veurà en els manters una competència afegida



Un altre interrogant és si el consistori no ha tingut en compte, d'altra banda, si la feina de manter és la veritable vocació de les persones subsaharianes immigrades. Potser, aquesta tasca era la solució d'urgència que havien trobat per a sobreviure. Lluny de buscar-los una nova ubicació o una feina que els pugui realitzar o ser més honorable, ha legalitzat l'activitat.



Pisarello admet que no solucionarà el problema

"No trobareu cap ciutat on s'hagin fet servir plans d'ocupació o projectes cooperatius com aquest com a alternativa a la venda ambulant no autoritzada, però això crec que estem obrint un camí", ha apuntat el primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello. Tot i reconèixer que "no hi ha solucions màgiques" i que aquesta iniciativa "no acabarà amb el problema de la nit al dia", Pisarello ha reivindicat que com a mínim és un "camí inèdit d'integració sociolaboral".

Els valors que hi ha darrere la manta

La presidenta de la cooperativa, Ndaye Fatou Mbaye, ha remarcat que cal "canviar la mirada de la societat i mostrar que darrere de la manta hi ha valors, potencialitat i molta dignitat". "Volem ser objectius actius, sortir de la situació d'invisibilitat i deixar de ser perseguits", ha afegit.

La cooperativa DIOMCOOP vendrà productes d'artesania de comerç just i de proximitat, peces de roba i tèxtil de la llar, complements, bijuteria i sabateria. L'acte de presentació, que ha tingut lloc al Pati Llimona, ha acabat amb música i una degustació de productes del Senegal.

